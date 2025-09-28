Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Точный удар Тайлера Мортона на 13-й минуте и железобетон за спиной Доминика Грея — вот весь рецепт выездной победы, который поднял «Лион» вровень с «ПСЖ» и оставил «Лилль» кипеть от нереализованных моментов и обид. Матч получился нервный и рваный — идеальная среда обитания для самой «несентиментальной» команды старта. У Паулу Фонсеки это уже пятая победа в шести турах и очередные 1:0 в коллекцию.

Результат матча

ЛилльЛилльЛилль0:1ЛионЛионЛион
0:1 Тайлер Мортон 13'
Лилль:  Арно Бодар,  Айсса Манди,  Тьяго Сантос (Этан Мбаппе 90'),  Калвин Вердонк,  Айюб Буадди (Хамза Игаман 79'),  Хакон-Арнар Харальдссон,  Матиас Фернандес,  Фелиш Коррея (Осам Сахрауи 74'),  Оливье Жиру,  Nathan Ngoy,  Ngal'ayel Mukau (Набиль Бенталеб 74')
Лион:  Доминик Грейф,  Николас Тальяфико,  Мусса Ньякат,  Клинтон Мата,  Эйнсли Мэйтленд-Найлс,  Корентин Толиссо,  Адам Карабец (Афонсу Морейра 75'),  Таннер Тессманн,  Тайлер Мортон,  Малик Мартен Фофана (Mathys De Carvalho 90'),  Khalis Merah (Павел Шульц 75')
Жёлтые карточки:  Айюб Буадди 43',  Айсса Манди 69',  Матиас Фернандес 86',  Хамза Игаман 87'  —  Николас Тальяфико 46',  Малик Мартен Фофана 73',  Афонсу Морейра 76',  Павел Шульц 83'

«Лилль» начал бодро: Аюб Буадди уже на старте бил в створ и попал в Жиру, а через несколько минут Матиас Фернандес-Пардо вынудил Грея вытягиваться в струнку.  И тут «Лион» ответил.

Серия коротких передач на правом краю выманила хозяев, Нико Тальяфико выкроил секунду на подачу — и Мортон, новичок из «Ливерпуля», перепрыгнул Манди, направив мяч в дальний. 0:1 — лаконично и по делу.

Тайлер Мортон
Тайлер Мортон afp.com

Дальше «Лилль» пытался ответить: Нгалайель Мукау с пяти метров зарядил так, что Грей отбил плечом — сейв уровня хайлайтов.  За этим следовали стандарты, а «Лион» только плотнее стягивал оборону на своей половине.

Все хотели решений арбитра, в итоге удалили тренера

К середине тайма в матче закипело.  Хозяева требовали пенальти, когда Фернандес-Пардо рухнул в штрафной, но арбитр увидел фол Харальдссона против Тессмана — свободный в другую сторону.

Чуть позже мяч от бока Клинтона Маты чиркнул по его руке в штрафной, дальше — грубый подкат Буадди в борьбе за второй мяч.  Итог: ни 11-метрового «Лиллю», ни красной «Лиону» — только новая порция злости на трибунах и на поле.

«Лилль» — «Лион»
«Лилль» — «Лион» afp.com

После перерыва хозяева продолжили давить в привычном темпе, но били чаще мимо.  А когда момент был идеальный — Феликс Коррея зарядил в небеса с линии вратарской.  В этот момент терпение Бруно Женезьо сорвало стоп-кран — тренер «Лилля» с ноги отправил ящик с водой в полёт и через пару минут увидел перед собой красную карточку.

Минимализм против перфекционизма

Доминик Грейф — главный герой вечера, это однозначно.  Он вытащил выстрел Мукау в первом тайме, а в концовке, когда «Лилль» собрал все силы в один последний штурм, взял удар Сахрауи с угла вратарской — тот самый сейв, что отделяет рабочие 0:1 от потерянных очков.  В компенсированное время Набиль Бенталеб закручивал под штангу — рядом.  «Лион» досидел, досражался — а Грейф уже в третьем матче подряд оставил ворота «сухими».

«Лилль» — «Лион»
«Лилль» — «Лион» globallookpress.com

Логика «Лиона» при Фонсеке проста и цинична: быстро забить, сбавить темп, закрыть зону между линиями и не стесняться фолов (их набрали уже больше всех в Лиге 1).  В Лилле это выглядело как учебник: команда мало создавала, но максимально качественно резала чужие сильные стороны — полупространства и разрезающие передачи.

«Лилль» Жeнезьо, напротив, попытался пойти в лобовоу: много подач, рывки инсайдов, нагрузка на подбор.  Картинка по xG и моментам — за хозяевами, но, когда в штрафной соперника всё по сантиметрам, решает вратарь и аккуратность последнего касания.  Этого и не хватило.

Корентен Толиссо и Оливье Жиру
Корентен Толиссо и Оливье Жиру afp.com

«Лион» уезжает с севера с тем, что для него сейчас важнее всего — очки и уверенность в идентичности: прагматизм, плотность, эффективность.  В четверг — «Зальцбург» в ЛЕ и новая проверка прочности без мяча.

«Лиллю» теперь — перезагружать финальную треть: принципы есть, много варинатов, но без точности в штрафной и холодной головы на бровке (привет, красная Женезьо) команда буксует.  Сегодняшний вечер подчеркнул это предельно жирно.