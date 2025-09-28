Точный удар Тайлера Мортона на 13-й минуте и железобетон за спиной Доминика Грея — вот весь рецепт выездной победы, который поднял «Лион» вровень с «ПСЖ» и оставил «Лилль» кипеть от нереализованных моментов и обид. Матч получился нервный и рваный — идеальная среда обитания для самой «несентиментальной» команды старта. У Паулу Фонсеки это уже пятая победа в шести турах и очередные 1:0 в коллекцию.

Результат матча Лилль Лилль 0:1 Лион Лион 0:1 Тайлер Мортон 13' Лилль: Арно Бодар, Айсса Манди, Тьяго Сантос ( Этан Мбаппе 90' ), Калвин Вердонк, Айюб Буадди ( Хамза Игаман 79' ), Хакон-Арнар Харальдссон, Матиас Фернандес, Фелиш Коррея ( Осам Сахрауи 74' ), Оливье Жиру, Nathan Ngoy, Ngal'ayel Mukau ( Набиль Бенталеб 74' ) Лион: Доминик Грейф, Николас Тальяфико, Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Корентин Толиссо, Адам Карабец ( Афонсу Морейра 75' ), Таннер Тессманн, Тайлер Мортон, Малик Мартен Фофана ( Mathys De Carvalho 90' ), Khalis Merah ( Павел Шульц 75' ) Жёлтые карточки: Айюб Буадди 43', Айсса Манди 69', Матиас Фернандес 86', Хамза Игаман 87' — Николас Тальяфико 46', Малик Мартен Фофана 73', Афонсу Морейра 76', Павел Шульц 83'

Статистика матча 3 Удары в створ 2 4 Удары мимо 1 54 Владение мячом 46 3 Угловые удары 4 1 Офсайды 1 20 Фолы 24

«Лилль» начал бодро: Аюб Буадди уже на старте бил в створ и попал в Жиру, а через несколько минут Матиас Фернандес-Пардо вынудил Грея вытягиваться в струнку. И тут «Лион» ответил.

Серия коротких передач на правом краю выманила хозяев, Нико Тальяфико выкроил секунду на подачу — и Мортон, новичок из «Ливерпуля», перепрыгнул Манди, направив мяч в дальний. 0:1 — лаконично и по делу.

Тайлер Мортон afp.com

Дальше «Лилль» пытался ответить: Нгалайель Мукау с пяти метров зарядил так, что Грей отбил плечом — сейв уровня хайлайтов. За этим следовали стандарты, а «Лион» только плотнее стягивал оборону на своей половине.

Все хотели решений арбитра, в итоге удалили тренера

К середине тайма в матче закипело. Хозяева требовали пенальти, когда Фернандес-Пардо рухнул в штрафной, но арбитр увидел фол Харальдссона против Тессмана — свободный в другую сторону.

Чуть позже мяч от бока Клинтона Маты чиркнул по его руке в штрафной, дальше — грубый подкат Буадди в борьбе за второй мяч. Итог: ни 11-метрового «Лиллю», ни красной «Лиону» — только новая порция злости на трибунах и на поле.

«Лилль» — «Лион» afp.com

После перерыва хозяева продолжили давить в привычном темпе, но били чаще мимо. А когда момент был идеальный — Феликс Коррея зарядил в небеса с линии вратарской. В этот момент терпение Бруно Женезьо сорвало стоп-кран — тренер «Лилля» с ноги отправил ящик с водой в полёт и через пару минут увидел перед собой красную карточку.

Минимализм против перфекционизма

Доминик Грейф — главный герой вечера, это однозначно. Он вытащил выстрел Мукау в первом тайме, а в концовке, когда «Лилль» собрал все силы в один последний штурм, взял удар Сахрауи с угла вратарской — тот самый сейв, что отделяет рабочие 0:1 от потерянных очков. В компенсированное время Набиль Бенталеб закручивал под штангу — рядом. «Лион» досидел, досражался — а Грейф уже в третьем матче подряд оставил ворота «сухими».

«Лилль» — «Лион» globallookpress.com

Логика «Лиона» при Фонсеке проста и цинична: быстро забить, сбавить темп, закрыть зону между линиями и не стесняться фолов (их набрали уже больше всех в Лиге 1). В Лилле это выглядело как учебник: команда мало создавала, но максимально качественно резала чужие сильные стороны — полупространства и разрезающие передачи.

«Лилль» Жeнезьо, напротив, попытался пойти в лобовоу: много подач, рывки инсайдов, нагрузка на подбор. Картинка по xG и моментам — за хозяевами, но, когда в штрафной соперника всё по сантиметрам, решает вратарь и аккуратность последнего касания. Этого и не хватило.

Корентен Толиссо и Оливье Жиру afp.com

«Лион» уезжает с севера с тем, что для него сейчас важнее всего — очки и уверенность в идентичности: прагматизм, плотность, эффективность. В четверг — «Зальцбург» в ЛЕ и новая проверка прочности без мяча.

«Лиллю» теперь — перезагружать финальную треть: принципы есть, много варинатов, но без точности в штрафной и холодной головы на бровке (привет, красная Женезьо) команда буксует. Сегодняшний вечер подчеркнул это предельно жирно.