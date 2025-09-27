В 7-м туре испанской Примеры «Вильярреал» примет «Атлетик» Бильбао. Игра запланирована на 27 сентября 22:00 мск.

«Вильярреал» перед этим туром выиграл 2 поединка подряд. «Желтые» обыграли «Осасуну» и «Севилью» со счетом 2:1. Сейчас клуб занимает 3-е место с 13 очками на счету.

«Атлетик» не может победить уже третий тур. «Баски» расписали мировую с «Жироной», проиграли «Валенсии» и «Алавесу». Клуб набрал 10 очков и занимает 8-е место в таблице.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Букмекеры дают 2.02 на победу «Вильярреала», 3.40 на ничью и 4.15 на победу «Атлетика».

Искусственный интеллект предложил поставить на нулевую ничью.

В последних трех турах между командами было две ничьи, один раз выиграл «Атлетик».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.

