В 7-м туре испанской Примеры «Вильярреал» примет «Атлетик» Бильбао. Игра запланирована на 27 сентября 22:00 мск.
«Вильярреал» перед этим туром выиграл 2 поединка подряд. «Желтые» обыграли «Осасуну» и «Севилью» со счетом 2:1. Сейчас клуб занимает 3-е место с 13 очками на счету.
«Атлетик» не может победить уже третий тур. «Баски» расписали мировую с «Жироной», проиграли «Валенсии» и «Алавесу». Клуб набрал 10 очков и занимает 8-е место в таблице.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Букмекеры дают 2.02 на победу «Вильярреала», 3.40 на ничью и 4.15 на победу «Атлетика».
- Искусственный интеллект предложил поставить на нулевую ничью.
- В последних трех турах между командами было две ничьи, один раз выиграл «Атлетик».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.