27 сентября в 7-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Атлетик». Начало игры — в 22:00 мск.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Жёлтая субмарина» стартовала весьма продуктивно.  Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Вильярреал» на 5 очков отстает от лидера.  А вот забивает команда в среднем аккурат два гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Жёлтая субмарина» одолела «Севилью» (2:1).

До того команда сумела переиграть «Осасуну» (2:1).  А вот поединок с «Тоттенхэмом» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы.  В этих поединках «Вильярреал» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Ильяс Ахомах, Айосе Перес — травмированы.

Состояние команды: «Жёлтая субмарина» потенциально способна побороться за самые высокие места.  Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Вильярреал» традиционно неудачно противостоит «Атлетику».  В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Жёлтая субмарина» намерена закрепиться в группе лидеров.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски нынешний чемпионат начали на своем уровне.  Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Атлетик» в 6 матчах набрал 10 очков.  Команда отличилась 7 мячами при 7 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Баски не сумели одолеть «Жирону» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Валенсии» (0:2).  А вот чуть ранее она была бита «Арсеналом» (0:2).

При этом «Атлетик» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью.  Команда отличилась одним забитым мячом при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Нико Уильямс — травмирован.

Состояние команды: Баски намерены как можно скорее подтянуться к привычной группе лидеров.  Вот только забивает команда в среднем гол за матч.

При этом «Атлетик» потенциально способен прибавить в плане реализации.  А вот в среднем команда пропускает гол за матч.

Баски уже более двух лет не проигрывают «Вильярреалу».  Да и в нынешней диспозиции команда намерена разжиться очками.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  Команда постарается победить впервые за 5 матчей.

Статистика для ставок

  • «Атлетик» не побеждает 5 матчей кряду
  • «Вильярреал» в среднем забивает 2 гола за матч
  • «Жёлтая субмарина» победила в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05.  Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

Прогноз: «Вильярреал» нынче выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева преуспевают в плане реализации, плюс мотивированы закрепиться в группе лидеров.

Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00