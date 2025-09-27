Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (0:1) в матче 10-го тура РПЛ.

Рашид Рахимов globallookpress.com

«Пока мы дисциплинированно играли в обороне, особых моментов у "Локомотива" не было. Все, что возникало — после наших потерь мяча, на контратаках. Больше ничего такого не было. В этом плане мы сыграли хорошо. К сожалению, так случается в футболе: наверное, ничейная игра, но одна ошибка предопределила исход. У нас были выходы во втором тайме, где‑то повлияло скользкое поле. В принципе, "Локомотив" тоже не создал ничего из своих моментов, и мы — тоже. Было много борьбы. Повлияла на результат одна ошибка», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

«Рубин» занимает 9-е место в РПЛ, набрав 15 очков за 10 встреч.