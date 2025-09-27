В 6-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» на «Этихад Стэдиум» со счетом 5:1.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

На 12-й минуте защитник гостей Максим Эстеве неудачно срезал мяч в собственные ворота, открыв счет в матче. Однако «Бернли» ответил быстро: на 38-й минуте Джейдон Энтони восстановил равновесие.

Во втором тайме хозяева усилили давление — на 61-й минуте Матеус Нунес вернул «горожанам» преимущество, а спустя всего четыре минуты Эстеве вновь отправил мяч в свои ворота, оформив второй автогол за вечер. В компенсированное время Эрлинг Холанн дважды огорчил вратаря «Бернли» — на 90-й и 90+3-й минутах.

После этой победы «Манчестер Сити» набрал 10 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» с четырьмя очками опустился на 17-ю строчку.