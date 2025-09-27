Форвард «ПСЖ» Усман Дембеле высказался об изменениях в его жизни после получения «Золотого мяча».

Усман Дембеле globallookpress.com

«Да ничего, совсем ничего. Я постараюсь играть так же хорошо, как и каждые выходные, в каждом матче, на каждой тренировке. Выкладываться на все 100%.

И, конечно же, помогать команде, помогать ей завоевывать трофеи, потому что мы должны продолжать писать историю вместе с клубом. У нас молодой состав, у нас еще много лет впереди. И мы все еще хотим, мы все еще жаждем трофеев в ближайшие годы.

Честно говоря, мой стиль игры, я хочу его сохранить. То, как я играю, как я выражаю себя на поле, — все это.

Как я уже сказал, я постараюсь показать отличную игру в каждом матче и выкладываться на все 100%», — цитирует Дембеле пресс-служба «ПСЖ».

Напомним, что Дембеле опередил Ламина Ямаля, Витинью и Мохамеда Салаха в борьбе за «Золотой мяч». В прошлом сезоне французский форвард вместе с ПСЖ стал чемпионом Франции, обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов.