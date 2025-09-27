Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано прокомментировал завершение карьеры полузащитника Серхио Бускетса и его будущее в футболе.

Серхио Бускетс globallookpress.com

«Бускетс сказал мне, что постарается стать тренером. Не знаю, сколько времени это займет, но у него есть все необходимые качества. Он думал о завершении карьеры последние несколько недель. Очень жаль, ведь он все еще отличный футболист, и мы можем продолжать наслаждаться его уровнем», — приводит слова Маскерано Marca.

Сам Серхио Бускетс подтвердил, что завершит профессиональную карьеру по окончании текущего сезона MLS. За свою выдающуюся карьеру полузащитник выиграл 31 трофей в «Барселоне» с 2007 по 2023 года.

С 2023 года он выступает за «Интер Майами», где продолжил добавлять титулы в свою коллекцию, включая победу в Supporters' Shield 2024 и Кубке лиг 2023.