В 5-м туре чемпионата Германии «Вольфсбург» на своем поле уступил «РБ Лейпциг» со счетом 0:1.

Йохан Бакайоко globallookpress.com

Единственный гол встречи был забит уже на 8-й минуте: бельгийский нападающий Йохан Бакайоко воспользовался ошибкой обороны хозяев и точно пробил в ворота, установив окончательный счет.

Во втором тайме гости имели шанс удвоить преимущество — на 90-й минуте австрийский хавбек Кристоф Баумгартнер получил право пробить пенальти, но не сумел реализовать 11-метровый удар.

После этой победы «РБ Лейпциг» набрал 13 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая только «Баварии» и «Байеру». «Вольфсбург», в свою очередь, с 5 очками опустился на 12-ю строчку.

В параллельном матче встречались «Санкт-Паули» и леверкузенский «Байер». Победу со счетом 1:2 одержали футболисты клуба из Леверкузена.

На 22-й минуте встречи счет был открыт защитником гостей Эдмоном Тапсобой. На 33-й минуте защитник Хауке Валь сравнял счет. Во второй половине матча На 58-й минуте нападающий Эрнест Поку забил победный мяч для «Байера» в матче.

Леверкузенский клуб набрал восемь очков и поднялся на четвертую строчку. «Санкт-Паули» сохранили за собой шестую строчку с семью очками