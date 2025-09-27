Грозненский «Ахмат» уверенно переиграл тольяттинский «Акрон» в 10-м туре чемпионата России — матч на стадионе «Ахмат-Арена» завершился разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

Станислав Черчесов globallookpress.com

Уже на 3-й минуте счет открыл Эгаш Касинтура, воспользовавшись точной передачей Георгия Мелкадзе. Во втором тайме, на 72-й минуте, второй гол в активе «Ахмата» записал Брайан Мансилья, которому ассистировал Мануэл Келиану. А на 90+1-й минуте Мансилья оформил дубль, завершив атаку после паса Мохамеда Конате.

Под руководством Станислава Черчесова «Ахмат» не проигрывает уже в семи матчах подряд в рамках РПЛ. После этой победы грозненцы набрали 15 очков и поднялись на 9-е место в турнирной таблице.

В то же время «Акрон», возглавляемый Зауром Тедеевым, остается в нижней части турнирной таблицы — у тольяттинцев 7 очков и 14-я позиция.