Главный тренер «Фенербахче» Доменико Тедеско может быть отправлен в отставку. Об этом сообщает Fotomac.

Доменико Тедеско globallookpress.com

Тедеско возглавил команду 9 сентября, сменив Жозе Моуринью. Под его руководством «Фенербахче» одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

После проигрыша загребскому «Динамо» (1:3) в Лиге Европы 24 сентября президент клуба Садеттин Саран обсудил возможную смену тренера. Это может случиться в октябре, если результаты «Фенербахче» не улучшатся.

На пост главного тренера рассматривается Айкут Коджаман, который уже работал в клубе с 2010 по 2013 год и в сезоне-2017/18.