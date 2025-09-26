Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин подвел итоги встречи «бело-голубых» против «Крыльев Советов» (3:2) в матче 10-го тура РПЛ.

Дмитрий Скопинцев — защитник «Динамо» globallookpress.com

«Первый тайм "Динамо" в матче с "Крыльями" был хороший, во втором бросили играть — пропустили два. Все подходы к воротам ничем не закончились. Второй тайм провели не очень. А обороны у "Динамо" пока нет», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

«Динамо» поднялось на 7-е место в РПЛ с 15 очками, следующий матч «бело-голубые» проведут 4 октября дома против «Локомотива».