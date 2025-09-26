Экс-защитник «Реала» Серхио Рамос высказался о том, что его бывший партнер по сборной Испании Серхио Бускетс решил закончить карьеру.

Серхио Рамос globallookpress.com

«Буси, ты воплощение того, как быть исключительным, оставаясь при этом обычным парнем. Чаще всего ты был моим соперником, во многих случаях — партнером, но ты всегда выделялся своим футболом высшего класса, видением игры и качеством, а также своим скромным и искренним характером.

Футбол теряет одного из самых блестящих опорных полузащитников, с которыми мне доводилось играть, но ты уходишь с признанием и благодарностью от всех, кто работал рядом с тобой, и от всех, кто любит этот спорт.

Спасибо тебе за то, что ты был отличным игроком, отличным партнером по команде и отличным другом. Желаю тебе всего наилучшего на новом этапе жизни. Крепко обнимаю, брат», — написал Рамос в соцсети Х.