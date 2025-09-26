Известный российский футболист и тренер Сергей Кирьяков считает, что Далер Кузяев поможет казанскому «Рубину» в этом сезоне.

Далер Кузяев
Далер Кузяев globallookpress.com

«Не знаю, в какой форме находится Далер и готов ли он играть в России.  Всё-таки и возраст уже… Но для нашего чемпионата это качественный игрок.  Плюс у него есть опыт.  Далер поиграл в сильном чемпионате.  Если он мотивирован, проблем не должно быть.  Надеюсь, для "Рубина" он станет серьезным усилением», — сказал Кирьяков «Чемпионату».

Последним клубом Кузяева был французский «Гавр». 24 сентября стало известно, что полузащитник заключил контракт с казанским «Рубином».