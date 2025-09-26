Основной вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия в ближайших матчах не поможет своему клубу.

Жоан Гарсия globallookpress.com

По данным журналиста Жерара Ромеро, голкипер получил травму в игре 6-го тура Примеры против «Реал Овьедо» (3:1). Сообщается, что он поможет «Барселоне» до международной паузы.

Таким образом, Гарсия не сыграет против «Реал Сосьедад» в Примере, «ПСЖ» в Лиге чемпионов и «Севильи» в чемпионате.

Жоан Гарсия с этого сезона стал игроком каталоцев, перебравшись из «Эспаньола». Всего он провел 6 матчей и пропустил 4 мяча.