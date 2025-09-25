«МЮ» подпишет талантливого колумбийца

заключит контракт с опорником юношеской сборной Колумбии.

По данным журналиста Пипе Сьерра, манкунианцы и бразильская «Форталеза» договорились о трансфере 17-летнего талантливого полузащитника Кристиана Ороско. Переход футболиста в манкунианский клуб состоится после того, как ему исполнится 18 лет.

Ороско является капитаном сборной Колумбии U17, в прошлом весеннем сезоне привел свою команду к финалу чемпионата Южной Америки среди юношей.

В финальном матче, завершившемся ничьей 1:1, колумбийцы уступили бразильцам в серии пенальти (1:4).