    Вся лентаСамое главное
    ПедриньоОт мексиканского Иньесты до лидера «Зенита»: за кем стоит следить на ЧМ U-20
  • 12:14
    • Семак: Вендел не был травмирован, только спазм мышц
  • 09:15
    • Хачанов проиграл Мюллеру в первом круге турнира в Пекине
  • 10:51
    • Потапова одолела Синякову в первом круге турнира в Пекине
  • 10:34
    • Мать Овечкина высказалась о травме форварда «Вашингтона»
  • 08:55
    • Смолов: В РПЛ будет серьезная борьба за чемпионство
    Все новости спорта

    «МЮ» подпишет талантливого колумбийца

    «Манчестер Юнайтед» заключит контракт с опорником юношеской сборной Колумбии.

    Кристиан Ороско
    Кристиан Ороско

    По данным журналиста Пипе Сьерра, манкунианцы и бразильская «Форталеза» договорились о трансфере 17-летнего талантливого полузащитника Кристиана Ороско. Переход футболиста в манкунианский клуб состоится после того, как ему исполнится 18 лет.

    Ороско является капитаном сборной Колумбии U17, в прошлом весеннем сезоне привел свою команду к финалу чемпионата Южной Америки среди юношей.

    В финальном матче, завершившемся ничьей 1:1, колумбийцы уступили бразильцам в серии пенальти (1:4).

