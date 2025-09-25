1-й тайм Овьедо — БарселонаОнлайн
    «Овьедо» — «Барселона»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги
    Новосельцев: Кузяев — стопроцентное усиление для «Рубина»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин
    Бывший защитник «Зенита» Иван Новосельцев высказался о переходе Далера Кузяева в «Рубин».

    Далер Кузяев
    Далер Кузяев

    «То, что Далер опытный футболист с хорошим набором качеств, понятно всем футбольным людям. Тут вопрос больше состоит в том, что у него был игровой простой. Кто‑то скажет, что это был большой простой, кто‑то — что маленький, но всё‑таки игровой тонус был потерян. Главное, чтобы он быстро смог влиться, набрать нужные кондиции. Это стопроцентное усиление для "Рубина", особенно в центре поля, потому что он креативный игрок, созидающий.

    Я думаю, что в "Рубине" может получиться очень интересная связка Кузяева с Даку, где Далер будет ассистировать на Мирлинда. Его отношение к делу и его подход, насколько я его знаю, позволит ему достичь новых высот и условно через год перейти куда‑то на повышение. Он парень трудолюбивый, профессионально относится к своему делу», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Ранее стало известно, что «Рубин» подписал контракт с 32‑летним Кузяевым до 2026 года. Полузащитник ранее работал с Рахимовым в «Ахмате» в период с 2014 по 2017 год.

