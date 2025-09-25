Газинский мог сыграть в Медиалиге

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной Россиивел не так давно переговоры с клубом Медиалиги

По данным «СЭ», пока они не увенчались успехом. 36-летний игрок не захотел перебираться в медийный клуб, так как он базируется в Москве, а сам Газинский проживает в Краснодаре.

Полузащитник заявил об окончании профессиональной карьеры в августе 2025 года. Его последним клубом был «Краснодар» (2013-2022, 2024-2025). Также Газинский играл «Урал», московское «Торпедо», «Луч-Энергию» и «Смену» из Комсомольска-на-Амуре.

В составе сборной России на его счету 21 матч и один забитый гол.