    Газинский мог сыграть в Медиалиге

    Футбол Медиалига Сборная России Футбол России Краснодар
    Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский вел не так давно переговоры с клубом Медиалиги «Амкалом».

    Юрий Газинский
    Юрий Газинский

    По данным «СЭ», пока они не увенчались успехом. 36-летний игрок не захотел перебираться в медийный клуб, так как он базируется в Москве, а сам Газинский проживает в Краснодаре.

    Полузащитник заявил об окончании профессиональной карьеры в августе 2025 года. Его последним клубом был «Краснодар» (2013-2022, 2024-2025). Также Газинский играл «Урал», московское «Торпедо», «Луч-Энергию» и «Смену» из Комсомольска-на-Амуре.

    В составе сборной России на его счету 21 матч и один забитый гол.

