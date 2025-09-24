ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Мидтьюлланн» выиграл у «Штурма» в Лиге Европы

    «Мидтьюлланн» — «Штурм»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Митьюлланд Штурм
    В матче первого тура общего этапа Лиги Европы датский «Мидтьюлланн» победил австрийский «Штурм» со счетом 2:0.

    «Мидтьюлланн»
    «Мидтьюлланн»

    Автогол в этой игре в пассиве у Оливера Кристенсена. Также голом смог отличиться Усман Диао.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Мидтьюлланн — Штурм 2:0
    Голы: 1:0 Оливер Кристенсен (автогол) (7'), 2:0 Усман Дяо (89') Мидтьюлланн: Элиас Рабн Олафссон, Усман Дяо, Ли Хан-бом, Мадс Бек, Кевин Мбабу (Адам Габриэл, 69'), Филип Биллинг, Педро Браво, Дениль Кастильо, Хуниор Брумадо (Эдвард Чилуфя, 69'), Франкулину (Вальдемар Бюсков, 88'), Чхо Кю Сун (Арал Шимшир, 60') Штурм: Оливер Кристенсен, Эмир Карич, Димитри Лавале, Эмануэль Айву, Тим Эрман (Stefan Hierlander, 73'), Томи Хорват, Точи Чуквуани (Юлиус Бек, 84'), Сиди Ятта (Belmin Beganovic, 73'), Маурице Малоне (Леон Гргич, 59'), Jon Gorenc Stankovic, Filip Rozga (Якоб Петер Хёдль, 46') Предупреждения: Хуниор Брумадо (4'), Франкулину (24'), Филип Биллинг (45 + 1'), Маурице Малоне (45 + 3'), Эмануэль Айву (71')

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В следующем туре «Мидтьюлланн» 2 октября в гостях сыграет с «Ноттингем Форест», а «Штурм» в родных стенах примет «Рейнджерс».

