«Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» идут дальше в Кубке английской лиги

Авторами забитых мячей в этой игре стали Фил Фоден и Савиньо.
Футбол. Англия. Кубок Лиги
Хаддерсфилд Таун — Манчестер Сити 0:2
Голы: 0:1 Филип Фоден (18'), 0:2 Савиньо (74') Хаддерсфилд Таун: Ли Николлс, Джош Фини, Мюррей Уоллес, Шон Руэн, Маркус Харнесс (Лео Каслдайн, 62'), Бен Уайлз, Зепиквено Редмонд (Cameron Ashia, 62'), Дион Чарльз (Боян Радулович, 77'), Lasse Sorensen (Jay Smith-Sway, 77'), Daniel Vost, David Kasumu (Алфи Мэй, 83') Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Рико Льюис, Натан Аке, Джон Стоунс, Савиньо (Reigan Heskey, 83'), Николас Гонсалес (Калвин Филлипс, 83'), Филип Фоден (Тейьяни Рейндерс, 77'), Оскар Бобб, Divine Mukasa, Nico O'Reilly (Jaden Heskey, 77'), Матеус Нунес
В параллельной игре «Тоттенхэм» на своем поле одолел «Донкастер» с результатом 3:0.
Победу лондонцам обеспечили голы Жоау Пальиньи и Бреннана Джонсона и автогол Джея Макграта.
Тоттенхэм — Донкастер Роверс 3:0
Голы: 1:0 Жоау Палинья (14'), 2:0 Jay McGrath (автогол) (17'), 3:0 Бреннан Джонсон (90 + 4') Тоттенхэм: Антонин Кински, Кевин Дансо, Джед Спенс (Дестини Удоджи, 75'), Педро Порро, Жоау Палинья, Арчи Грей, Родриго Бентанкур, Ксави Симонс (Лукас Бергвалль, 61'), Бреннан Джонсон, Матис Тель (Luca Williams-Barnett, 87'), Вильсон Одобер (Ришарлисон, 61') Донкастер Роверс: Гленн Миддлтон (Джордан Гибсон, 75'), Тойоси Олусанья (Brandon Hanlan, 61'), Joe Sbarra (Charlie Crew, 75'), Oyindamola Ajayi (Luke Molyneux, 61'), Ben Close (Робби Готтс, 74'), Owen Bailey, Jack Senior, Jay McGrath, Sean Grehan, Tom Nixon, Ian Lawlor Предупреждения: Owen Bailey (19'), Педро Порро (85')
И, наконец, «Ньюкасл» в родных стенах разобрался с «Бредфорд Сити» со счетом 4:1.
На дубли Жоэлинтона и Вильяма Осулы гости ответили точным ударом Энди Кука.
Ньюкасл — Брэдфорд Сити 4:1
Голы: 1:0 Жоэлинтон (17'), 2:0 Уильям Осула (19'), 3:0 Жоэлинтон (75'), 3:1 Энди Кук (79'), 4:1 Уильям Осула (87') Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Эмиль Крафт (Киран Триппьер, 61'), Малик Тшау, Свен Ботман (Алекс Мерфи, 89'), Льюис Холл (Тино Ливраменто, 61'), Бруно Гимарайнс, Льюис Майли, Жоэлинтон, Энтони Эланга (Ник Вольтемаде, 69'), Уильям Осула, Энтони Гордон (Харви Льюис Барнс, 69') Брэдфорд Сити: Сэм Уолкер, Ибу Турей, Брэдли Халлидей (Джош Нёвиль, 62'), Киаран Келли (Tyreik Wright, 61'), Мэттью Пеннингтон, Нилл Бирн (Томас Макинтайр, 80'), Ник Пауэлл (Энтони Сарчевич, 46'), Бобби Поинтон, Стивен Хамфрис (Энди Кук, 62'), Max Power, Tommy Leigh Предупреждение: Tommy Leigh (41')
Таким образом, «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» стали участниками 1/8 финала Кубка английской лиги. Их следующие соперники станут известны позже.