    Килиан Мбаппе и Флорентино ПересПолитика и паранойя: почему «Реал» бойкотирует «Золотой мяч»
  • 12:31
    • Далер Кузяев подпишет контракт с «Рубином» 24 сентября
  • 11:39
    • Хусанов пропустит минимум три матча «Манчестер Сити» из-за травмы
  • 11:15
    • Капризов пропустил матч «Миннесоты» на фоне переговоров о рекордном контракте
  • 10:08
    • Черданцев: Ни про какой кризис и болезнь у «Зенита» речи не идет
  • 07:52
    • В «Тоттенхэме» высказались о возможном возвращении Кейна
    Все новости спорта

    Пеп Гвардиола: Никогда еще в моей карьере мы не оборонялись так долго

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Сити Арсенал
    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал результат матча пятого тура английской Премьер-лиги против «Арсенала».

    Пеп Гвардиола
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Пеп Гвардиола

    «Никогда еще в моей карьере мы не оборонялись так долго, все вместе, компактно, в центре и в глубине. Никогда. Мы смогли сделать это против "Арсенала", и я считаю это невероятно позитивной вещью для нашего будущего», — цитирует Гвардиолу сайт Daily Mail.

    Встреча завершилась со счетом 1:1: Эрлинг Холанн открыл счет на девятой минуте, а Габриелб Мартинелли сравнял результат в компенсированное время.

    После пяти туров английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» с семью очками располагается на девятой строчке турнирной таблицы.

