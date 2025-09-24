Пеп Гвардиола: Никогда еще в моей карьере мы не оборонялись так долго

Главный тренерпрокомментировал результат матча пятого тура английской Премьер-лиги против

«Никогда еще в моей карьере мы не оборонялись так долго, все вместе, компактно, в центре и в глубине. Никогда. Мы смогли сделать это против "Арсенала", и я считаю это невероятно позитивной вещью для нашего будущего», — цитирует Гвардиолу сайт Daily Mail.

Встреча завершилась со счетом 1:1: Эрлинг Холанн открыл счет на девятой минуте, а Габриелб Мартинелли сравнял результат в компенсированное время.

После пяти туров английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» с семью очками располагается на девятой строчке турнирной таблицы.