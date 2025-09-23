«Вулверхэмптон» ожил в кубке и выбил «Эвертон»: команда Мойеса сдулась на выезде

В разгар кризиса в Премьер-лиге «Вулверхэмптон» сумел подарить болельщикам редкий праздник. На «Молинью» команда Витора Перейры добыла важную победу в Кубке английской лиги над «Эвертоном» (2:0), благодаря голам Маршалла Мунетси и новичка Толу Арокодаре. Для хозяев это не просто путёвка в четвёртый раунд, а глоток воздуха на фоне тяжёлого старта сезона.

Гости, хоть и выставили экспериментальный состав после дерби с «Ливерпулем», начали активнее. Мойес доверил место в атаке Тьерно Барри, и именно он несколько раз выходил на позиции для удара после длинных аутов Джейка О’Брайена. На 20-й минуте Майкл Кин пробил головой — Джонстон в прыжке спас ворота «волков».

«Эвертон» создавал давление, Гарнер контролировал центр, а Диблинг и Алькарас старались использовать свободные зоны. Казалось, что гол гостей назревает, но в этот момент матч перевернулся.

Мунетси — первый шаг к победе

На 27-й минуте активный Джон Ариас мощно пробил слёту, Траверс отбил мяч перед собой, и Мунетси хладнокровно вколотил его в сетку. Эпизод стал поворотным: «Вулверхэмптон» до этого почти не угрожал воротам, но именно этот гол вселил в команду уверенность.

Маршалл Мунетси празднует гол globallookpress.com

Трибуны, которые в начале матча реагировали больше свистом и недовольством, оживились. Атмосфера на «Молинью» изменилась — вместо холодного ожидания пришёл азарт, фанаты снова начали скандировать имена своих игроков.

Во втором тайме «Эвертон» бросил в бой усиление: появились Бету, Дьюсбери-Холл, позже вышли Грилиш и Ндиай. Игра гостей оживилась — Грилиш привычно добавил резкости, заработал несколько штрафных и однажды разрезал оборону передачей на О’Брайена. Тот бил с убойной позиции, но Джонстон снова выручил.

Вулверхэмптон — Эвертон globallookpress.com

Лучший шанс упустил Гарнер: его штрафной удар сотряс перекладину. «Эвертон» почувствовал запах гола, но в решающий момент не хватало ни точности, ни хладнокровия. В то же время хозяева грамотно разрушали атаки и не позволяли сопернику захватить инициативу окончательно.

Гол Арокодаре и взрыв эмоций

Когда казалось, что «Вулверхэмптон» будет дожимать минимальное преимущество, слово взял Арокодаре. На 87-й минуте новичок, за которого летом отдали 23 миллиона фунтов, получил передачу вразрез, выскочил один на один и изящно перебросил Трэверса. Для нигерийца это был первый гол за клуб — и сразу же в кубковом матче.

Игроки Вулверхэмптона после второго гола globallookpress.com

Трибуны взорвались, а партнёры бросились поздравлять нападающего. Даже сдержанный Перейра позволил себе эмоциональную реакцию — для него этот успех явно значил больше, чем просто выход в следующую стадию.

Для «волков» матч стал доказательством, что даже в кризисе команда может находить ресурсы для побед. Да, в Премьер-лиге у них пять поражений подряд, но дважды подряд в кубке они обыгрывают соперников из элиты. Это напоминание и болельщикам, и самим игрокам: всё ещё можно исправить.

Календарь и таблица АПЛ

«Эвертон» же упустил шанс на долгий забег в кубке. Мойес сделал семь изменений в составе, но ротация подвела — ни Барри, ни Алькарас не воспользовались возможностью проявить себя. 30 лет без титулов — и ещё один кубок уходит мимо.