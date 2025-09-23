ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Наполи» обыграл «Пизу» в результативном матче Серии А

    «Наполи» — «Пиза»: счет матча 3:2, обзор голов

    Серия A Футбол Италии Наполи Пиза
    «Наполи» одержал победу над «Пизой» (3:2) в матче 4-го тура итальянской Серии А.

    «Наполи»
    «Наполи»

    В составе гостей голы записали на свой счет М'бала Нзола на 60-й минуте с пенальти и Лорран на 90-й минуте.

    У неаполитанцев голы забили Билли Гилмор на 39-й минуте, Леонардо Спинаццола на 73-й минуте и Лоренцо Лукка на 82-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Пиза 3:2
    Голы: 1:0 Билли Гилмор (39'), 1:1 M'Bala Nzola (пенальти) (60'), 2:1 Леонардо Спинаццола (73'), 3:1 Лоренцо Лукка (82'), 3:2 Lorran (90') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Сэм Бёкема, Алессандро Буонджорно (Жуан Жесус, 81'), Леонардо Спинаццола, Билли Гилмор (Станислав Лоботка, 57'), Элиф Элмас (Андре Франк Замбо Ангисса, 58'), Кевин Де Брёйне, Скотт МакТоминай, Маттео Политано, Расмус Хёйлунн (Лоренцо Лукка, 78') Пиза: Адриан Шемпер, Джованни Бонфанти (Samuele Angori, 74'), Антонио Караччоло, Симоне Канестрелли, Эбенезер Акинсанмиро, Михел Эбишер, Мариус Марин (Lorran, 80'), Мехди Лери (Хуан Куадрадо, 61'), Стефано Морео (Henrik Meister, 61'), M'Bala Nzola (Маттео Трамони, 74'), Mateus Henrique Vanzelli Lusuardi Предупреждения: Антонио Караччоло (50'), Alberto Gilardino (66'), Леонардо Спинаццола (68'), Матеус Лусуарди (82')

    После этого матча «Наполи» занимает 1-е место в таблице Серии А с 12-ю очками в активе. «Пиза» — на 19-й строчке (1).

