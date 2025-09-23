Антонио Конте: В отличие от других команд, у нас нет такого слаженного состава

Главный тренеротметил, что текущий сезон будет сложным для команды из-за большого числа новичков.

«В отличие от других команд, у нас нет такого слаженного состава, чтобы бороться во всех турнирах, включая Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Италии. Игроки пришли из разных систем, и от них ждут высоких результатов. Нам приходится много работать на поле, чтобы расти и выходить на новый уровень», — приводит Goal слова Конте.

В 1-м туре Лиги чемпионов УЕФА «Наполи» уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:2. В понедельник, 22 сентября, «Наполи» одержал победу над «Пизой» в 4-м туре чемпионата Италии. Неаполитанцы выиграли все четыре стартовых матча в серии А и возглавляют турнирную таблицу.