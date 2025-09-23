Гримальдо думает об уходе из «Байера»

Один из лидеров леверкузенского «Байера»может сменить команду.

«Я думал о трансфере минувшим летом, но в итоге сказал себе: останусь. В "Байере" я чувствую себя любимым болельщиками и клубом. Я подумал, что ещё хотя бы один сезон здесь пойдёт мне на пользу. Так что я буду наслаждаться сезоном и выложусь на полную», — сказал Гримальдо немецкому Sky.

В этом сезоне 30-летний испанец сыграл 6 матчей, в которых забил 4 гола и сделал одну результативную передачу. На портале Transfermarkt Гримальдо сейчас оценивается в 30 млн евро.