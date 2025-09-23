2-й период СКА — АвангардОнлайн
    СКА — «Авангард»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 19:23
    • «Металлург» в овертайме победил «Спартак»
  • 17:31
    • Тетюхин: Я счастливый человек и у меня была замечательная карьера
  • 17:21
    • Хмелевски стал хоккеистом «Ак Барса»
  • 16:51
    • Александр Бублик одержал победу на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу
  • 16:45
    • «СЭ»: Головин может сыграть за «Монако» после октябрьской международной паузы
    Гримальдо думает об уходе из «Байера»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Байер
    Один из лидеров леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо может сменить команду.

    Алехандро Гримальдо
    Алехандро Гримальдо

    «Я думал о трансфере минувшим летом, но в итоге сказал себе: останусь. В "Байере" я чувствую себя любимым болельщиками и клубом. Я подумал, что ещё хотя бы один сезон здесь пойдёт мне на пользу. Так что я буду наслаждаться сезоном и выложусь на полную», — сказал Гримальдо немецкому Sky.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В этом сезоне 30-летний испанец сыграл 6 матчей, в которых забил 4 гола и сделал одну результативную передачу. На портале Transfermarkt Гримальдо сейчас оценивается в 30 млн евро.

  • «Реал» продолжит уверенно побеждать
  • «Леванте» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Саутгемптон»?
  • «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Милан» даст покуражиться гостям
  • «Милан» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
