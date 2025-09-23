2-й таймЭспаньол — ВаленсияОнлайн
    Хосе Луис Гарсия Пепелу«Эспаньол» — «Валенсия»: онлайн, прямая трансляция матча Примеры
    • «Металлург» в овертайме победил «Спартак»
    • Тетюхин: Я счастливый человек и у меня была замечательная карьера
    • Хмелевски стал хоккеистом «Ак Барса»
    • Александр Бублик одержал победу на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу
    • «СЭ»: Головин может сыграть за «Монако» после октябрьской международной паузы
    «Кальяри» разгромил в Кубке Италии «Фрозиноне»

    «Кальяри» — «Фрозиноне»: счет матча 4:1, обзор голов

    В финала 1/16 финала Кубка Италии представитель Серии А «Кальяри» легко разобрался с командой Серии В «Фрозиноне» — 4:1.

    Джанлука Гаэтано
    Джанлука Гаэтано

    Голы в составе сардинцев забивали Джанлука Гаэтано, Дженнаро Борелли, Маттиа Феличи и Николо Кавуоти.

    Единственный мяч за гостей на счету Эдоардо Вергани.

    Кальяри — Фрозиноне 4:1
    Голы: 1:0 Джанлука Гаэтано (пенальти) (3'), 1:1 Эдоардо Вергани (36'), 2:1 Дженнаро Боррелли (67'), 3:1 Маттиа Феличи (80'), 4:1 Nicolo Cavuoti (85') Кальяри: Джузеппе Чоччи, Габриэле Цаппа (Алессандро ди Пардо, 45'), Жозе Педро, Себастьяно Луперто, Рияд Идрисси, Лука Маццители (Мишель Адопо, 68'), Марко Рог (Алессандро Дейола, 46'), Джанлука Гаэтано (Себастьяно Эспозито, 77'), Семих Кылычсой (Маттиа Феличи, 46'), Дженнаро Боррелли, Nicolo Cavuoti Фрозиноне: Эдоардо Машанджело, Габриэле Бракалья (Damar Dixon, 81'), Джорджио Читтадини, Жереми Ойоно (Габриэле Кальвани, 60'), Маттео Чичелла (Илиас Куцупиас, 59'), Эдоардо Вергани, Георгий Квернадзе, Filippo Grosso (Giacomo Calo, 66'), Abdoulie Ndow (Adrian Raychev, 66'), Jacopo Gelli, Matteo Pisseri Предупреждения: Джорджио Читтадини (2'), Filippo Grosso (62')

