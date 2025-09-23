«Кальяри» разгромил в Кубке Италии «Фрозиноне»

Джанлука Гаэтано Фото: globallookpress.com
Голы в составе сардинцев забивали Джанлука Гаэтано, Дженнаро Борелли, Маттиа Феличи и Николо Кавуоти.
Единственный мяч за гостей на счету Эдоардо Вергани.
Футбол. Италия. Кубок
Кальяри — Фрозиноне 4:1
Голы: 1:0 Джанлука Гаэтано (пенальти) (3'), 1:1 Эдоардо Вергани (36'), 2:1 Дженнаро Боррелли (67'), 3:1 Маттиа Феличи (80'), 4:1 Nicolo Cavuoti (85') Кальяри: Джузеппе Чоччи, Габриэле Цаппа (Алессандро ди Пардо, 45'), Жозе Педро, Себастьяно Луперто, Рияд Идрисси, Лука Маццители (Мишель Адопо, 68'), Марко Рог (Алессандро Дейола, 46'), Джанлука Гаэтано (Себастьяно Эспозито, 77'), Семих Кылычсой (Маттиа Феличи, 46'), Дженнаро Боррелли, Nicolo Cavuoti Фрозиноне: Эдоардо Машанджело, Габриэле Бракалья (Damar Dixon, 81'), Джорджио Читтадини, Жереми Ойоно (Габриэле Кальвани, 60'), Маттео Чичелла (Илиас Куцупиас, 59'), Эдоардо Вергани, Георгий Квернадзе, Filippo Grosso (Giacomo Calo, 66'), Abdoulie Ndow (Adrian Raychev, 66'), Jacopo Gelli, Matteo Pisseri Предупреждения: Джорджио Читтадини (2'), Filippo Grosso (62')