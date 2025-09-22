ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Муту: В Италии Кокорина приняли как родного

    Экс-форвард итальянской «Фиорентины» Адриан Муту высказался про нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Кокорин играл за «Фиорентину» в 2021–2022 годах. Футболист провел 12 матчей и не забил ни одного гола.

    «Кокорин — очень талантливый игрок. Его приняли как родного. Когда он приехал в "Фиорентину", все думали, что это большой талант. И я тоже считаю, что это большой талант.

    Почему у него не получилось заиграть в Италии? Это знает только сам Кокорин», — сказал Муту Sport24.

    В текущем сезоне Кокорин сыграл за «Арис» 36 матчей, забил 11 мячей и сделал 9 голевых передач.

