Муту: В Италии Кокорина приняли как родного

Экс-форвард итальянскойвысказался про нападающего

Кокорин играл за «Фиорентину» в 2021–2022 годах. Футболист провел 12 матчей и не забил ни одного гола.

«Кокорин — очень талантливый игрок. Его приняли как родного. Когда он приехал в "Фиорентину", все думали, что это большой талант. И я тоже считаю, что это большой талант.

Почему у него не получилось заиграть в Италии? Это знает только сам Кокорин», — сказал Муту Sport24.

В текущем сезоне Кокорин сыграл за «Арис» 36 матчей, забил 11 мячей и сделал 9 голевых передач.