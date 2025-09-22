Масалитин: «Локомотив» показывает максимум, но ему будет тяжело находится в тройке

Экс-футболиствысказался о перспективахв нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Локомотив в основном в концовке все пропускает. Опять же, болезнь была как у футболистов ЦСКА, которые в конце игры прижимались к своим воротам и как‑то отбивались. Любой момент, любой рикошет, еще что‑то такое, естественно, приводит к опасным моментам. В этой игре понятно, что поставили штрафной, с него пробили, добили там. Это нелепое удаление тоже сыграло.

В принципе, "Локомотив" играет на своем уровне. Как может показывает максимум. Единственное, что не хватает концовки.

Смогут ли попасть в тройку? Он играет в свою игру. Судя по этому результату, я думаю, что ему тяжело будет в тройке находиться», — сказал Масалитин «Матч ТВ».

Напомним, что в рамках 9-го тура РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). После этого матча «железнодорожники» занимают 3-е место в таблице с 17-ю очками в активе.