3-й период Шанхайские Драконы — ТорпедоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан«Шанхайские Драконы» — «Торпедо»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 16:48
    • Карпин назвал состав сборной на матчи с Ираном и Боливией
  • 21:25
    • «Локомотив» разгромил «Сочи», Радулов оформил хет-трик
  • 21:04
    • Дубль Облякова помог ЦСКА обыграть «Сочи» в матче РПЛ
  • 20:34
    • Кварацхелия — на 12-м месте в голосовании за «Золотой мяч»
  • 19:35
    • Источник: Хмелевски перейдет из «Салавата Юлаева» в «Авангард»
    Все новости спорта

    Масалитин: «Локомотив» показывает максимум, но ему будет тяжело находится в тройке

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о перспективах «Локомотива» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Локомотив в основном в концовке все пропускает. Опять же, болезнь была как у футболистов ЦСКА, которые в конце игры прижимались к своим воротам и как‑то отбивались. Любой момент, любой рикошет, еще что‑то такое, естественно, приводит к опасным моментам. В этой игре понятно, что поставили штрафной, с него пробили, добили там. Это нелепое удаление тоже сыграло.

    В принципе, "Локомотив" играет на своем уровне. Как может показывает максимум. Единственное, что не хватает концовки.

  • Игорь Чугайнов: Приход Смертина в свое время кардинально преобразил игру «Локомотива»
  • Пятикратный обладатель Кубка России в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о предстоящих изменениях в РПЛ и работе с детьми
  • 16/09/2025

    • Смогут ли попасть в тройку? Он играет в свою игру. Судя по этому результату, я думаю, что ему тяжело будет в тройке находиться», — сказал Масалитин «Матч ТВ».

    Напомним, что в рамках 9-го тура РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). После этого матча «железнодорожники» занимают 3-е место в таблице с 17-ю очками в активе.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» одолеет «Марсель» в результативной встрече?
  • «Марсель» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Наполи» продолжит побеждать
  • «Наполи» — «Пиза». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Саутгемптон»?
  • «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.68
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Пиза
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Линкольн Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Леванте — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Басаваредди
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры