Канчельскис: Глушенкову, Батракову и Кисляку надо бежать в Европу, развиваться

Тренер брянскоговысказался о шансах российских игроков завоевать «Золотой мяч».

«В ближайшие годы ни один футболист из России даже не войдет в число номинантов на "Золотой мяч". Только если кто-то уедет в Европу, ярко себя покажет, тогда может быть.

Сейчас никого даже особенно нельзя выделить. Да, есть Глушенков, Батраков, Кисляк, но им надо бежать из РПЛ и уезжать в Европу, продолжать развиваться.

На "Матч ТВ" рассказывают сказки, что у нас такое невероятное поколение — нет, не надо обманывать людей. Талантливым ребятам надо уезжать и доказывать, что они лучшие», — цитирует Канчельскиса «Советский Спорт».