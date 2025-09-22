1-й тайм Сочи — ЦСКАОнлайн
    Игорь Акинфеев«Сочи» — ЦСКА: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ
    • Карпин назвал состав сборной на матчи с Ираном и Боливией
    • Источник: Хмелевски перейдет из «Салавата Юлаева» в «Авангард»
    • Стало известно, сколько пропустит Фермин Лопес из-за травмы
    • Goal: Жозе Моуриньо хочет пригласить Бензема в «Бенфику»
    • Хорнер официально покинул «Ред Булл»
    Канчельскис: Глушенкову, Батракову и Кисляку надо бежать в Европу, развиваться

    Тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис высказался о шансах российских игроков завоевать «Золотой мяч».

    Андрей Канчельскис
    Андрей Канчельскис

    «В ближайшие годы ни один футболист из России даже не войдет в число номинантов на "Золотой мяч". Только если кто-то уедет в Европу, ярко себя покажет, тогда может быть.

    Сейчас никого даже особенно нельзя выделить. Да, есть Глушенков, Батраков, Кисляк, но им надо бежать из РПЛ и уезжать в Европу, продолжать развиваться.

    На "Матч ТВ" рассказывают сказки, что у нас такое невероятное поколение — нет, не надо обманывать людей. Талантливым ребятам надо уезжать и доказывать, что они лучшие», — цитирует Канчельскиса «Советский Спорт».

