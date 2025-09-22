Микель Артета: Дьокереш старается изо всех сил

Главный тренеррассказал о причинах слабой игрыв матче против

«В штрафной были хорошие мячи. Помню три ситуации, где Дьокереш был очень близок к голу. Создавать явные голевые моменты крайне сложно. Но Дьокереш старается изо всех сил, и мы должны создавать для него больше шансов. Вот и все», — сказал тренер «Арсенала».

Виктор Дьокереш провёл на поле весь матч (1:1), но коснулся мяча лишь 24 раза, что стало минимальным показателем среди всех игроков поля. Форвард не нанёс ни одного удара по воротам, не сделал ни одной обводки и потерял мяч 13 раз. Точность его передач составила всего 62%.