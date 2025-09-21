1-й таймОренбург — ДинамоОнлайн
    Ризван Уциев поделился впечатлениями от прихода Черчесова в «Ахмат»

    Капитан «Ахмата» Ризван Уциев рассказал о главных изменениях в команде после прихода Станислава Черчесова на пост главного тренера.

    «В тренировочном плане футбол у всех похож, но психология, уверенность команды и авторитет тренера чувствуется. Поэтому главное изменение при Черчесове — это его способность передать команде уверенность», — приводит слова Уциева «Советский спорт».

    Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа. Под его руководством грозненцы в чемпионате Российской Премьер-Лиги одержали три победы и трижды сыграли вничью. После девяти туров команда занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

