Ризван Уциев поделился впечатлениями от прихода Черчесова в «Ахмат»

Капитанрассказал о главных изменениях в команде после приходана пост главного тренера.

«В тренировочном плане футбол у всех похож, но психология, уверенность команды и авторитет тренера чувствуется. Поэтому главное изменение при Черчесове — это его способность передать команде уверенность», — приводит слова Уциева «Советский спорт».

Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа. Под его руководством грозненцы в чемпионате Российской Премьер-Лиги одержали три победы и трижды сыграли вничью. После девяти туров команда занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.