    «Париж» уступил дома «Страсбургу» в матче Лиги 1

    «Париж» — «Страсбург»: счет матча 2:3, обзор голов

    Лига 1
    В матче 5-го тура французской Лиги 1 новичок турнира «Париж» уступил «Страсбургу» со счетом 2:3.

    Эмануэль Эмегха
    Эмануэль Эмегха

    Голы в составе эльзасцев забивали Кендри Паес (27-я), Гуэла Дуэ (78-я) и Эмануэль Эмегха (87-я).

    За парижан отличились Ноуа Дико (81-я) и Алимани Гори (90+4-я).

    Календарь и таблица Лиги 1

    Футбол. Франция. Лига 1
    Париж — Страсбург 2:3
    Голы: 0:1 Кендри Паэс (27'), 0:2 Гела Дуэ (78'), 1:2 Нуа Дико (81'), 1:3 Эмануэль Эмегха (87'), 2:3 Алимами Гори (90 + 4') Париж: Обед Нкамбадио, Амари Траоре (Тибо де Смет, 69'), Мустафа Мбов, Ноа Санги (Жан-Филипп Крассо, 89'), Пьерр Лис-Мелу, Илан Кеббаль, Максим Лопес, Моузес Саймон (Нуа Дико, 69'), Виллем Геббельс (Алимами Гори, 46'), Samir Chergui, Adama Camara (Матьё Кафаро, 79') Страсбург: Валентин Барко, Бен Чилвел, Мамаду Сарр, Исмаэль Дукуре, Кендри Паэс (Феликс Лемарешаль, 61'), Самир эль Мурабет (Матис Амугу, 73'), Абдул Уаттара, Хоакин Паникелли (Эмануэль Эмегха, 60'), Марсьяль Годо (Гела Дуэ, 61'), Диегу Морейра (Эндрю Омобамиделе, 85'), Mike Penders Предупреждения: Марсьяль Годо (21'), Максим Лопес (73'), Мамаду Сарр (74'), Эмануэль Эмегха (90 + 1'), Валентин Барко (90 + 2'), Mike Penders (90 + 10')

    Пока «Страсбург» вышел на третье место в чемпионате Франции с 12 очками. «Париж» (6) — десятый.

