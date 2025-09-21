Компани прокомментировал победу «Баварии» над «Хоффенхаймом»

Главный тренервысказался о матче против(4:1).

«В первом тайме "Хоффенхайм" был лучше нас, они побеждали в единоборствах, у них получалось почти всё. Когда первый тайм получается отыграть не лучшим образом, нужно действовать — именно это мы и сделали. Во втором тайме мы сразу же стали действовать лучше, приняв тот факт, что в первой половине игры мы были недостаточно хороши», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

Календарь и таблица Бундеслиги

У «Баварии» теперь 12 очков и первое место в турнирной таблице, «Хоффенхайм» (6) — восьмой.