Гвардиола: Результат, думаю, справедлив, «Арсенал» в целом играл лучше

Главный тренервысказался о матче против(1:1).

«В течение недели мы провели тяжелые матчи против "Манчестер Юнайтед" и в Лиге чемпионов, а сегодня встречались с мощным соперником.

Снимаю шляпу перед стойкостью наших игроков. Очень сложно играть, когда высокий прессинг неэффективен, очень тяжело начинать атаки.

У нас были кое-какие контратаки. Результат, думаю, справедлив, "Арсенал" в целом играл лучше.

С тех пор как закрылось трансферное окно, сплоченность на высоте. Сегодня было очень тяжело, у "Арсенала" есть все необходимое. Мы отлично отбились на угловых. Берем очко, нужно играть лучше, но такова реальность.

Мы были невероятно устали. Игра с "Наполи" была очень эмоциональной, а после дня восстановления мы потратили 4-5 часов на дорогу в Лондон. Многие футболисты устали, к тому же у нас много травмированных.

"Арсенал" боролся за два последних титула Премьер-лиги и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, так что это очень сложный соперник», — цитирует Гвардиолу BBC.

После этого матча «Арсенал» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 10-ю очками в активе. «Манчестер Сити» располагается на 9-й позиции (7 баллов).