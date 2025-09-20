Тедеев: Было важно сохранить победу, но нужно двигаться дальше

Главный тренервысказался о матче против(2:2).

«Когда ведешь со счетом 2:0, начинаешь хорошо второй тайм… Думаю, что упрекнуть футболистов не за что, за исключением второго пропущенного мяча. Плохо, что мы проиграли единоборство в такой момент. Было важно сохранить победу, но нужно двигаться дальше. Мы понимаем, что не могли максимально воспользоваться заменами, так как много игроков только восстановились от травм», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

У «Рубина» теперь 15 очков и пятое место, «Акрон» (7) — 14-й.