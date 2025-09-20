ПерерывМанчестер Юнайтед — ЧелсиОнлайн
    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ
  • 19:12
    • «Реал» уверенно обыграл «Эспаньол»
  • 19:05
    • «Брайтон» и «Тоттенхэм» поделили очки, победы «Кристал Пэлас» и «Лидса»
  • 18:48
    • «Акрон» и «Рубин» сыграли вничью
  • 18:31
    • Хет-трик Кейна помог «Баварии» победить «Хоффенхайм», «Фрайбург» разгромил «Вердер»
  • 16:33
    • Уго Экитике принес «Ливерпулю» победу над «Эвертоном»
    Тедеев: Было важно сохранить победу, но нужно двигаться дальше

    Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев высказался о матче против «Рубина» (2:2).

    Заурбек Тедеев
    Заурбек Тедеев

    «Когда ведешь со счетом 2:0, начинаешь хорошо второй тайм… Думаю, что упрекнуть футболистов не за что, за исключением второго пропущенного мяча. Плохо, что мы проиграли единоборство в такой момент. Было важно сохранить победу, но нужно двигаться дальше. Мы понимаем, что не могли максимально воспользоваться заменами, так как много игроков только восстановились от травм», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Рубина» теперь 15 очков и пятое место, «Акрон» (7) — 14-й.

