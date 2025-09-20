Мареска: Гарначо требуется время, чтобы адаптироваться в клубе

Главный тренер «Челси»считает, чтонужно время на адаптацию в стане аристократов.

«Я поговорю с Гарначо, если мы решим выпустить его в стартовом составе... Хочу посмотреть, как он отреагирует. Игрокам нужно время, чтобы адаптироваться. Это нормальный процесс. В матче с "Брентфордом" за две-три минуты до гола у нас был такой же момент, когда игрок позади Гарначо снова остался один», — цитирует BBC слова Марески.

21-летний аргентинец перешел в «Челси» в конце августа из «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого является. Всего за манкунианцев он провел 144 матча, забил 26 голов и сделал 22 результативных паса.