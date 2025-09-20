ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Алексей АндроновАлексей Андронов: Такую мощную «Баварию» на старте сезона я давно не видел
  • 09:30
    • Александрова пробилась в полуфинал турнира в Сеуле
  • 08:26
    • Свентек разгромила Крейчикова на турнире в Сеуле
  • 08:19
    • Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Ханчжоу
  • 00:08
    • «Реал Сосьедад» Захаряна уступил «Бетису» в матче Примеры
  • 23:47
    • Дубль Белотти обеспечил «Кальяри» победу над «Лечче»
    Все новости спорта

    Мареска: Гарначо требуется время, чтобы адаптироваться в клубе

    Футбол АПЛ Челси Манчестер Юнайтед
    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска считает, что Алехандро Гарначо нужно время на адаптацию в стане аристократов.

    Энцо Мареска
    Энцо Мареска

    «Я поговорю с Гарначо, если мы решим выпустить его в стартовом составе... Хочу посмотреть, как он отреагирует. Игрокам нужно время, чтобы адаптироваться. Это нормальный процесс. В матче с "Брентфордом" за две-три минуты до гола у нас был такой же момент, когда игрок позади Гарначо снова остался один», — цитирует BBC слова Марески.

    Календарь и таблица АПЛ

    21-летний аргентинец перешел в «Челси» в конце августа из «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого является. Всего за манкунианцев он провел 144 матча, забил 26 голов и сделал 22 результативных паса.

