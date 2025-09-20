«Хоффенхайм» примет «Баварию» в матче 4-го тура Бундеслиги Германии. Встреча команд пройдет на «ПриЗироу Арена» в Зинсхайме 20 сентября. Старт в 16:30 мск.
«Хоффе» выиграл 2 матча из 3 стартовых в Бундеслиге и подобрался к зоне Лиги Европы. Однако на пути теперь стоит «Бавария», которая с момента начала сезона ни разу не упускала возможность победить.
«Мюнхенцы» одержали 6 побед подряд. В Бундеслиге у команде Компани 14 забитых мячей за 3 тура. На неделе она обыграла «Челси» в Лиге чемпионов. Сложно представить, на что может рассчитывать «Хоффенхайм». Игра покажет.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.
- Букмекеры дают на победу «Баварии» 1.30, на победу «Хоффенхайма» — 8.40, на ничью — 6.40.
- Искусственный интеллект решил удивить и поставить на победу «Хоффенхайма» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.