Галактионов: Безусловно, это потерянные два очка

Главный тренер московскоговысказался о матче против махачкалинского(1:1).

«Мы перестроились, насытили центральную зону, отправили более свежего игрока на фланг, чтобы он выполнял черновую работу. Думаю, это принесло свои плоды. У соперника не возникло острых моментов, за исключением той фантазии, которую увидел главный арбитр встречи.

Безусловно, это потерянные два очка. В принципе по качеству, содержанию игры, с учетом непростого поля команду упрекнуть не в чем.

По приезде уже в Москве остынем, поговорим. Ребята бились, играли с душой, сердцем, старались победить, и даже в меньшинстве команда играла организованно в обороне и забирала все моменты после длинных передач», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» с 17 очками остался на 2-м месте РПЛ, махачкалинское «Динамо» с 9 баллами поднимается на 10-ю позицию.