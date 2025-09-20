1-й таймЛанс ― ЛилльОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука МодричУдинезе — Милан: онлайн, прямая трансляция матча Серии А
  • 21:35
    • «Манчестер Юнайтед» одолел «Челси» на своем поле
  • 21:28
    • «Локомотив» в меньшинстве упустил победу над «Динамо» Мх
  • 20:59
    • «Ювентус» не смог победить в гостях «Верону»
  • 19:12
    • «Реал» уверенно обыграл «Эспаньол»
  • 19:05
    • «Брайтон» и «Тоттенхэм» поделили очки, победы «Кристал Пэлас» и «Лидса»
    Все новости спорта

    Галактионов: Безусловно, это потерянные два очка

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Динамо-Махачкала
    Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче против махачкалинского «Динамо»(1:1).

    Михаил Галактионов
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Михаил Галактионов

    «Мы перестроились, насытили центральную зону, отправили более свежего игрока на фланг, чтобы он выполнял черновую работу. Думаю, это принесло свои плоды. У соперника не возникло острых моментов, за исключением той фантазии, которую увидел главный арбитр встречи.

    Безусловно, это потерянные два очка. В принципе по качеству, содержанию игры, с учетом непростого поля команду упрекнуть не в чем.

    По приезде уже в Москве остынем, поговорим. Ребята бились, играли с душой, сердцем, старались победить, и даже в меньшинстве команда играла организованно в обороне и забирала все моменты после длинных передач», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» с 17 очками остался на 2-м месте РПЛ, махачкалинское «Динамо» с 9 баллами поднимается на 10-ю позицию.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быки» не оставят шансов «Зениту»?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Смогут ли «Арсенал» и «Манчестер Сити» определить сильнейшего?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Команда Карпина уверенно обыграет оренбуржцев?
  • «Оренбург» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры