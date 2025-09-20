2-й таймРеал Мадрид — ЭспаньолОнлайн
    «Реал» Мадрид — «Эспаньол»: онлайн, прямая трансляция Ла лиги
    «Болонья» вырвала победу у «Дженоа»

    «Болонья» — «Дженоа»: счет матча 2:1, обзор голов

    В матче четвертого тура итальянской Серии А «Болонья» вырвала победу у «Дженоа» со счетом 2:1.

    «Дженоа»
    «Дженоа»

    На точный удар Микаэля Эгиля Эллертссона хозяева ответили забитыми мячами Сантьяго Кастро и Рикардо Орсолини с пенальти.

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Дженоа 2:1
    Голы: 0:1 Микаэль Эллертссон (63'), 1:1 Сантьяго Кастро (73'), 2:1 Риккардо Орсолини (пенальти) (90 + 9') Болонья: Лукаш Скорупски, Лоренцо Де Сильвестри (Надир Цортеа, 59'), Мартин Витик, Торбьёрн Хеггем (Джон Лукуми, 85'), Хуан Миранда, Ремо Фройлер, Никола Моро (Льюис Фергюсон, 72'), Риккардо Орсолини, Федерико Бернардески (Тёйс Даллинга, 72'), Бенхамин Домингес (Николо Камбьяги, 59'), Сантьяго Кастро Дженоа: Никола Леали, Аарон Мартин, Хоан Васкес, Лео Эстигор (Алессандро Маркандалли, 46'), Брук Нортон-Каффи, Руслан Малиновский (Валентин Карбони, 69'), Мортен Френнруп, Патрицио Мазини, Лоренцо Коломбо (Калеб Экубан, 53'), Витор Оливейра (Джефф Эхатор, 69'), Микаэль Эллертссон Предупреждения: Федерико Бернардески (8'), Витор Оливейра (37'), Патрицио Мазини (42'), Лео Эстигор (43'), Брук Нортон-Каффи (75'), Валентин Карбони (90 + 11') Удаление: Патрик де Оливейра (90 + 11')

    Календарь и таблица Серии А

    В активе «Болоньи» теперь стало шесть очков и восьмое место. У «Дженоа» осталось два балла и 17-я строчка.

