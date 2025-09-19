Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсный рассказал о своей текущей роли в каталонском клубе.

Войцех Щенсный globallookpress.com

«Я запасной вратарь, и если не случится никаких сюрпризов, то им и останусь. Моя задача в этом сезоне — как можно лучше готовить Жоана Гарсию к матчам. Я очень горжусь этой ролью. Я был готов к ней с того момента, как подписал новый контракт, так что не разочарован», — сказал Щенсны в интервью Diario Sport.

В прошлом сезоне польский голкипер отыграл 30 матчей за «Барселону», но в текущем сезоне пока не выходил на поле, уступив место в воротах Жоану Гарсии.