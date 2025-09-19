Названа сборная 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил символическую сборную из лучших футболистов 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Вратарь: Херонимо Рульи («Марсель»).

Защитники: Маркос Льоренте («Атлетико» Мадрид), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Деррик Люккассен («Пафос»), Юссуфа Мьоджи («Славия» Прага«).

Полузащитники: Маркус Рашфорд (»Барселона«), Ханс Ванакен (»Брюгге«), Педро Бикальо (»Карабах«), Франсиску Тринкан (»Спортинг« Лиссабон»).

Нападающие: Маркус Тюрам («Интер»), Гарри Кейн («Бавария»).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Пари Сен-Жермен», который в финале прошлого сезона разгромил «Интер» со счетом 5:0.