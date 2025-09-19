В пресс-службе «Спартака» высказались по поводу дисквалификации главного тренера Деяна Станковича на все матчи под эгидой РФС. Специалист пропустит месяц.

Деян Станкович globallookpress.com

«Месяц дисквалификации это очень серьезный срок. К сожалению, регламент не позволяет нам подавать апелляцию. Клуб и команда оказались под ударом, но мы должны справиться с этой тяжелой ситуацией», — говорится в заявлении.

Напомним, во встрече 8-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Спартаком» (2:2) Станкович получил красную карточку за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра матча Егора Егорова.