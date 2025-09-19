Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о матче против «Манчестер Сити» (0:2) в Лиге чемпионов.

Антонио Конте globallookpress.com

«Мне нечего предъявить игрокам. Они выложились полностью, и нужно извлечь из матча положительные моменты. "Наполи" показал большую готовность жертвовать, у нас было желание и мы не хотели сдаваться. Голы мы пропустили, когда стали поднимать линию прессинга выше», — приводит слова Конте пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» в следующем туре общего этапа Лиги чемпионов сыграет против «Монако» 1-го октября, а «Наполи» встретится в тот же день со «Спортингом».