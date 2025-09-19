«Ливерпуль» в соцсетях посвятил пост Диогу Жоте

опубликовал пост в честь годовщины перехода португальского нападающего. 19 сентября 2020 года футболист перебрался в стан «красных» из

«В этот день в 2020-м Диогу Жота стал частью "Ливерпуля". Он всегда будет в наших сердцах. Навсегда наш номер 20», — говорится в сообщении клуба в соцсети X.

Напомним, 3 июля этого года 28-летний Жота трагически погиб в автокатастрофе в провинции Самора (Испания). Вместе с ним в аварии скончался его брат Андре Силва. За свою карьеру Жота выступал за «Пасуш де Феррейра», «Порту», «Атлетико», «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Позднее мерсисайдский клуб увековечил память нападающего, закрепив за ним 20-й игровой номер.