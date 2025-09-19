1-й периодАк Барс — Салават ЮлаевОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 15:50
    • Деян Станкович дисквалифицирован на месяц без возможности обжалования
  • 15:37
    • Марио Фернандес завершил профессиональную карьеру
  • 14:34
    • Карасев рассудит «Краснодар» и «Зенит» в 9-м туре РПЛ
  • 14:08
    • Семак: Чемпионство? Игр еще очень-очень много
  • 13:30
    • Сычев хочет возобновить карьеру футболиста
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» в соцсетях посвятил пост Диогу Жоте

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль
    «Ливерпуль» опубликовал пост в честь годовщины перехода португальского нападающего Диогу Жоты. 19 сентября 2020 года футболист перебрался в стан «красных» из «Вулверхэмптона».

    Диогу Жота
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Диогу Жота

    «В этот день в 2020-м Диогу Жота стал частью "Ливерпуля". Он всегда будет в наших сердцах. Навсегда наш номер 20», — говорится в сообщении клуба в соцсети X.

    Напомним, 3 июля этого года 28-летний Жота трагически погиб в автокатастрофе в провинции Самора (Испания). Вместе с ним в аварии скончался его брат Андре Силва. За свою карьеру Жота выступал за «Пасуш де Феррейра», «Порту», «Атлетико», «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Позднее мерсисайдский клуб увековечил память нападающего, закрепив за ним 20-й игровой номер.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уфимцы прервут проигрышную серию игр?
  • «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Вытолкнет ли «Бетис» в зону вылета «Сосьедад»?
  • «Бетис» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Сможет ли «Астана» справиться с «Тоболом»?
  • «Тобол» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.30
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Риу Аве — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лион — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.73
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры