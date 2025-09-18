Челестини: Нам не хватает агрессивности в последней части атаки

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура группового этапа Кубка России против(1:1, 9:10 по пен.).

«Я видел хорошее отношение к делу со стороны своей команды, чуть‑чуть нам не хватало качества и динамичности в игре. Нам не хватает агрессивности в последней части атаки, нужно быть более спонтанными.

Такой гол, как мы пропустили в концовке, просто нельзя пропускать. Раньше с нами такого не случалось. На ментальном уровне пауза на матчи сборных, все эти дифирамбы в адрес команды сказались.

Команда проделала отличную работу, но если мы не способны работать весь матч на пределе возможностей, то в футболе не победить.

Понятно, что у нас команда молодая. Но после матчей сборной наш фокус немного сбился», — сказал Челестини «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА занимает 2-е место в группе D с 8-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Сочи» 22-го сентября в РПЛ.