    «Ньюкасл» — «Барселона»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов
    • Моуринью возглавил «Бенфику»
    • Okko покажет олимпийский отборочный турнир фигуристов
    • «Локомотив» разгромил ЦСКА в Москве
    • «Копенгаген» и «Байер» поделили очки в матче общего этапа ЛЧ
    • «Ньюкасл» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч ЛЧ
    Челестини: Нам не хватает агрессивности в последней части атаки

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России ЦСКА Балтика
    Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура группового этапа Кубка России против «Балтики» (1:1, 9:10 по пен.).

    Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА
    Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА

    «Я видел хорошее отношение к делу со стороны своей команды, чуть‑чуть нам не хватало качества и динамичности в игре. Нам не хватает агрессивности в последней части атаки, нужно быть более спонтанными.

    Такой гол, как мы пропустили в концовке, просто нельзя пропускать. Раньше с нами такого не случалось. На ментальном уровне пауза на матчи сборных, все эти дифирамбы в адрес команды сказались.

    Команда проделала отличную работу, но если мы не способны работать весь матч на пределе возможностей, то в футболе не победить.

    После этого матча ЦСКА занимает 2-е место в группе D с 8-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Сочи» 22-го сентября в РПЛ.

