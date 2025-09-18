ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Алексей КудашовС вещами на выход. Кто из тренеров КХЛ будет уволен первым?
  • 12:51
    • Кузяев может вернуться в РПЛ
  • 16:44
    • Sport24: Кузяев может вернуться в «Ахмат»
  • 12:59
    • Станковичу грозит четырехматчевая дисквалификация
  • 11:38
    • Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
  • 10:54
    • Месси может продлить контракт с «Интер Майами»
    Все новости спорта

    Булыкин: Разгромная победа «Динамо» над «Сочи» ни о чем не говорит

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Динамо Сочи
    Экс-нападающий «Динамо», «Локомотива» и других клубов Дмитрий Булыкин высказался по поводу разгромной победы бело-голубых в Кубке России над «Сочи» (4:0)

    Дмитрий Булыкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Булыкин

    «Что касается разгромной победы "Динамо" над "Сочи", матчи неправильного Кубка России мало о чём говорят. Там можно проигрывать и продолжать играть. Кубок России не показатель. Такие игры можно не брать в расчёт, ведь некоторые команды играют смешанными составами, а некоторые футболисты играют вполсилы.

    Всё самое главное происходит в матчах РПЛ. Лучший показатель того, как ты играешь, — выступление в чемпионате и место, которое занимаешь. Да, матч Кубка России может поднять настроение, но игра РПЛ намного важнее и серьёзнее», — сказал Булыкин «Чемпионату».

    После 4 туров «Динамо» с 7 очками занимает второе место в группе В. «Сочи» (2) — четвертый.

