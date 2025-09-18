Булыкин: Разгромная победа «Динамо» над «Сочи» ни о чем не говорит

Экс-нападающий «Динамо», «Локомотива» и других клубоввысказался по поводу разгромной победы бело-голубых в Кубке России над «Сочи» (4:0)

«Что касается разгромной победы "Динамо" над "Сочи", матчи неправильного Кубка России мало о чём говорят. Там можно проигрывать и продолжать играть. Кубок России не показатель. Такие игры можно не брать в расчёт, ведь некоторые команды играют смешанными составами, а некоторые футболисты играют вполсилы.

Всё самое главное происходит в матчах РПЛ. Лучший показатель того, как ты играешь, — выступление в чемпионате и место, которое занимаешь. Да, матч Кубка России может поднять настроение, но игра РПЛ намного важнее и серьёзнее», — сказал Булыкин «Чемпионату».

После 4 туров «Динамо» с 7 очками занимает второе место в группе В. «Сочи» (2) — четвертый.