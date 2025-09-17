ОконченАвангард — Салават ЮлаевОнлайн
    Михаил Гуляев «Авангард» — «Салават Юлаев»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 18:49
    • «Авангард» оказался сильнее «Салавата Юлаева»
  • 16:56
    • Якупов получил серьезную травму
  • 14:57
    • «Сибирь» победила в гостях «Амур» по буллитам
  • 14:50
    • «Адмирал» легко обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ
  • 13:10
    • Шнайдер вышла во второй круг турнира в Сеуле
    «Славия» — «Буде-Глимт»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Славия Прага Будё-Глимт Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    17 сентября в Праге состоится матч первого тура Лиги чемпионов между «Славией» и «Буде-Глимт». Начало встречи в 19:45 мск.

    «Славия» в этом сезоне пока что непобедима. У нее высокий процент побед. Из 8 матчей пражский клуб выиграл 6, так что гостей из Норвегии ждет тяжелый поединок.

    «Буде-Глимт» сам по себе довольно непредсказуемый коллектив. В прошлом сезоне команда дошла до полуфинала Лиги Европы, где не смогла пройти «Тоттенхэм». Ранее ей так далеко заходить в еврокубках не удавалось.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Сегодня будет первый матч в истории между этими клубами. Посмотрим, кто же одержит первую победу в этом противостоянии.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают «Славию» фаворитом за 1.91, на победу «Буде-Глимт», как и на ничью, можно поставить за 3.90.

    • В прогнозе эксперты LiveSport рассказали, что нужно делать ставку на результативный футбол. Там же можно найти ставки.

    • Искусственный интеллект предсказал ничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Славия» — «Буде-Глимт» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

