17 сентября в Праге состоится матч первого тура Лиги чемпионов между. Начало встречи в 19:45 мск.

«Славия» в этом сезоне пока что непобедима. У нее высокий процент побед. Из 8 матчей пражский клуб выиграл 6, так что гостей из Норвегии ждет тяжелый поединок.

«Буде-Глимт» сам по себе довольно непредсказуемый коллектив. В прошлом сезоне команда дошла до полуфинала Лиги Европы, где не смогла пройти «Тоттенхэм». Ранее ей так далеко заходить в еврокубках не удавалось.

Сегодня будет первый матч в истории между этими клубами. Посмотрим, кто же одержит первую победу в этом противостоянии.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают «Славию» фаворитом за 1.91, на победу «Буде-Глимт», как и на ничью, можно поставить за 3.90.

В прогнозе эксперты LiveSport рассказали, что нужно делать ставку на результативный футбол. Там же можно найти ставки.

Искусственный интеллект предсказал ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Славия» — «Буде-Глимт» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.