    Сенсация в Эйндховене: «Юнион Сент-Жиллуаз» ярко ворвался в Лигу чемпионов

    Не такого старта еврокубков ждали в Нидерландах

    Лига чемпионов ПСВ Юнион
    Сенсация в Эйндховене: «Юнион Сент-Жиллуаз» ярко ворвался в Лигу чемпионов
    Игроки Юниона празднуют гол
    Игроки Юниона празднуют гол
    В Эйндховене публика ждала лёгкого старта — ПСВ дома против дебютанта Лиги чемпионов. Но вместо проходного вечера «Филипс Стадион» стал ареной исторического триумфа гостей из Брюсселя. «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл первый матч в главном еврокубке, забив трижды и оставив голландского чемпиона в роли статиста.
    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    ПСВ — Юнион 1:3
    Голы: 0:1 Promise David (пенальти) (9'), 0:2 Ануар Аит-Эль-Хадж (39'), 0:3 Кевин Макаллистер (81'), 1:3 Рубен ван Боммел (90') ПСВ: Матей Коварж, Серджино Дест, Армандо Обиспо (Анасс Салах-Эддин, 46'), Ярек Гасёровский, Райан Фламинго, Исмаэль Сайбари (Пауль Ваннер, 74'), Йерди Схаутен (Гус Тиль, 46'), Джой Веерман, Иван Перишич, Рубен ван Боммел, Рикардо Пепи (Мирон Боадю, 74') Юнион: Кьелл Схерпен, Федде Лейсен, Кристиан Бёрджесс, Кевин Макаллистер, Усейну Нианг, Матиас Расмуссен, Адем Зорган, Ануар Аит-Эль-Хадж (Камил ван де Перре, 75'), Promise David (Marc Philipp Giger, 67'), Анан Халаили, Kевин Родригес (Роб Схофс, 88') Предупреждение: Jon Birkfeldt (40')

    ПСВ начал бодро: быстрые проходы Ван Боммела, резкие подключения Сайбари, попытки надавить на защиту гостей. Казалось, что хозяева быстро возьмут игру под контроль. Но уже на 9-й минуте всё изменилось.

    Рикардо Пепи, отрабатывая в обороне, пошёл на мяч слишком грубо и в воздухе сыграл против Кристиана Бёрджесса. Судья мгновенно указал на точку, и канадец Промис Дэвид спокойно реализовал пенальти. 0:1 — и это был первый гол «Юниона» в Лиге чемпионов.

    Промис Дэвид
    globallookpress.com

    Бельгийцы красиво закрывают первый тайм

    Вместо того чтобы встрепенуться, ПСВ на время растерялся. Лишь один момент оживил стадион — когда Рубен ван Боммел ввинтил пушечный удар в перекладину. Но в целом «Юнион» выглядел собранным и цепким, будто не дебютант турнира.

    На 39-й минуте Пепи вновь оказался в центре беды. Потеря в центре поля обернулась сольным рейдом Ануара Айта Эль-Хаджа. Полузащитник подобрал мяч, протащил его сквозь всю половину соперника, обыграл Обиспо и пробил низом в угол. Мяч влетел в сетку — и гости повели уже 0:2.

    Игроки Юниона празднуют второй гол
    globallookpress.com

    Трибуну «Юниона» на дальнем краю стадиона было слышно так, будто она разрослась в несколько раз. Для клуба, который ещё недавно играл во втором дивизионе, такой гол — словно манифест: «мы не случайные гости в Лиге чемпионов».

    После перерыва ПСВ пошёл вперёд отчаяннее. На 55-й минуте Гус Тиль прострелил на дальнюю, и Сайбари в подкате пытался замкнуть, но снова не хватило точности. Вновь — мимо.

    Болельщики начинали нервничать: слишком уж похоже на прошлый сезон, когда команда Боса также провалила первый матч Лиги чемпионов. И действительно — картина повторялась: атаки буксуют, защита допускает простые ошибки, а соперник безжалостно пользуется любым просветом.

    Добивание Макаллистера и запоздалое утешение

    К 81-й минуте стало окончательно ясно, что сенсация неизбежна. Угловой гостей, скидка на дальнюю штангу — и Кевин Макаллистер, брат чемпиона мира Алексиса, вколотил третий мяч в ворота Ковара. На табло загорелись ярчайшие 0:3, а в голландской прессе в тот момент наверняка уже начали печатать заголовки про катастрофу ПСВ.

    Игроки Юниона после третьего гола
    globallookpress.com

    Стадион притих. Только сектор «Юниона» пел во всё горло, превращая чужое поле в маленький уголок Брюсселя.

    Запоздалое утешение

    На 90-й минуте Ван Боммел всё же забил — замкнул после ошибки вратаря гостей. Но этот гол был чисто символическим, штрихом к уже сложившейся картине. ПСВ проиграл 1:3 и в пятый раз подряд начал Лигу чемпионов с поражения.

    Рубен Ван Боммел
    globallookpress.com

    Для «Юниона» — это вечер, который войдёт в историю клуба. Три гола на поле чемпиона Нидерландов, первая победа в Лиге чемпионов и доказательство, что команда может не просто участвовать, а бороться.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Для ПСВ это важный сигнал тревоги. Ошибки Пепи, неудачи Сайбари, разрозненные атаки — всё это слишком похоже на прошлогодний сценарий. Впереди у команды тяжёлый график с «Байером», «Ливерпулем» и «Баварией». Если не собраться сейчас, осень может закончиться слишком быстро.

    Читайте также

