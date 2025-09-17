Осинькин: На поле были разные по классу команды

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от «Динамо» (0:4) в Кубке России.

«Дело не в счете. Мы прекрасно понимаем, что счет — это отражение игры. На поле были разные по классу команды. Это наш ближайший резерв. Мы полностью меняли состав по сравнению с предыдущей игрой. Нам надо было познакомиться получше с ребятами. Хотелось бы более качественной игры, в этом плане вопросов очень много. Надо очень много работать буквально всем. Деваться некуда, это наш ближайший резерв.

Каждая игра, каждая тренировка — это какая‑то оценка и анализ. Мы делаем выводы постоянно. Даже в течение матча мы могли каким‑то образом влиять на игру заменами, подсказами, ротацией на поле, за счет смены позиций. Поэтому мы будем делать выводы, но это не значит, что мы кого‑то выгоним. В целом, мы понимали, что разница в классе у команд большая», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

«Сочи» занимает последнее место в группе, набрав 2 очка в 4 матчах.