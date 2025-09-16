Во вторник, 16 сентября, состоится матч 1-го тура Лиги Чемпионов, в котором «Тоттенхэм» примет «Вильярреал». Начало игры — в 22:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

45+1' Первый тайм окончен! Счёт в пользу «Тоттенхэма». Есть возможности для более результативного матча. Наблюдаем дальше после перерыва

45' К первому тайму лаконично добавлена 1 минута

43' Симонс, получив пас от Бергвалля, нанес удар с близкого расстояния, но мяч лишь слегка задел дальнюю штангу

42' Папе Гуйе совершил нарушение правил рукой в штрафной, однако арбитр не имел оптимального обзора для принятия решения.VAR помог определить, что нет повода для пенальти

40' Опасно! «Тоттенхэм»! Родриго Бентанкур грамотно освободился от защитников перед воротами и попытался забить головой после штрафного, но мяч полетел намного выше створа

Статистика матча 1 Удары в створ 0 3 Удары мимо 2 61 Владение мячом 39 2 Угловые удары 2 1 Офсайды 1 7 Фолы 7

«Тоттенхэм» — «Вильярреал» globallookpress.com

38' Ришарлисон рухнул на газон в штрафной после контакта с защитником, но пенальти назначен не был

36' Моуриньо наказан жёлтой карточкой! За срыв потенциальной атаки

35' Мохаммед Кудус выполнил опасный навес в штрафную площадь, однако оборона соперника уверенно справилась с угрозой

34' Ещё одна жёлтая! На чужой половине поля Ришарлисон жёстко пошёл в отбор против Вейги, наступив сопернику на ног

32' Пепе совершил рывок с мячом по центру к штрафной, после чего отдал передачу на Микаутадзе, но Ромеро оказался расторопнее и завладел мячом

30' Первая жёлтая в матче! Хави Симонс получил жёлтую карточку за грубую атаку на соперника

«Тоттенхэм» — «Вильярреал» globallookpress.com

29' Кудус завладел мячом на фланге, совершил рывок в штрафную и пробил, однако Вейга вовремя оказался на пути мяча

28' С фланга Пепе направил мяч в штрафную, но Ромеро своевременно сделал подкат и уверенно завладел мячом

26' Отличный шанс на гол! Тайон Бьюкенен замыкал подачу, направляя мяч в правый угол, однако не смог попасть в створ

24' Мики ван де Вен в борьбе за мяч совершил грубый фол, нанеся удар по ногам соперника

22' Бергвалль вновь вбросил мяч с аута в глубину штрафной, но нападающие «Тоттенхэма» не сумели реализовать момент

20' Хави Симонс в составе «Тоттенхэма» исполнил стандарт, направив мяч в штрафную, но защитник оказался на месте и отбил его

19' Кудус виртуозно ушёл от опеки двух игроков по флангу и нашёл пасом Бентанкура, однако удар последнего пришёлся точно в соперник

17' С фланга Спенс пытался найти пасом Сарру в штрафной, но нападающий не смог убежать от защитника и утратил контроль над мячом

15' Бергвалль сделал передачу в штрафную на ход Кудусу, но в борьбе с Кардоной игрок допустил нарушение правил

14' Николас Пепе пробил с близкого расстояния, но защитник грамотно сыграл и заблокировал удар

12' В борьбе за мяч на фланге Пепе сбил Симонса, за что судья назначил штрафной удар, который будут исполнять футболисты «Тоттенхэма»

09' Симонс провёл мяч по боковой линии и выполнил опасную подачу, однако после рикошета от ноги защитника мяч оказался вне игры

07' Тайон Бьюкенен провёл эффектный сольный проход, но оборона противника оказалась на высоте

06' Команда «Вильярреал» заработала угловой, но защитник соперника грамотно сыграл на выходе и вынес мяч

04' Автогол! Жуниор невольно поразил собственные ворота, чем немало удивил своего вратаря. Счёт становится 1:0!

«Тоттенхэм» — «Вильярреал» globallookpress.com

01' В сегодняшнем матче «Тоттенхээм» принимает у себя в Лондоне «Вильярреал». Матч начался!

До матча

21:45 Арбитром сегодняшней встречи будет Раде Обренович из Словении.

21:30 Команды встретятся между собой в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», который вмещает в себя 62 850 болельщиков.

21:25 «Вильярреал» Жуниор Луис, Моуриньо Сантьяго, Фойт Хуан, Вейга Ренату, Кардона Серхи, Пепе Николя, Гуйе Папе, Комесанья Санти, Бушанан Тажон, Перес Айосе, Микаутадзе Жорж

21:20 «Тоттенхэм»: Викарио Гульельмо, Порро Педро, Ромеро Кристиан, Ван де Вен Микки, Спенс Джед, Бергвалль Лукас, Бентанкур Родриго, Сарр Пап Матар, Кудус Мохаммед, Ришарлисон, Симонс Хави

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» подходит к старту в Лиге Чемпионов в хорошем состоянии. После смены главного тренера на Томаса Франка команда демонстрирует впечатляющую игру в чемпионате Англии, где занимает третью строчку с 9 очками после четырёх туров.

В последних матчах «шпоры» показали свою разносторонность. Особенно впечатляющей стала победа над «Вест Хэмом» со счётом 3:0, где команда проявила характер, забив все голы во втором тайме. Отличились Матар Сарр, Бергвалл и ван де Вен. До этого «Тоттенхэм» потерпел домашнее поражение от «Борнмута» (0:1), но затем выдал яркую игру в гостях против «Манчестер Сити», обыграв действующего чемпиона Англии со счётом 2:0.

Несмотря на отсутствие нескольких ключевых игроков Мэддисона, Кулусевски, Соланке, Такаи и Драгушина, которые выбыли из-за травм, команда показывает качественный футбол. Игроки быстро адаптировались к тактическим идеям нового тренера, и глубина состава позволяет находить достойные замены травмированным футболистам.

В межсезонье команда усилилась новыми игроками, которые успешно влились в основной состав. Особенно стоит отметить хорошую реализацию голевых моментов: в последних матчах отличились разные футболисты, что говорит о наличии нескольких забивающих линий.

Первый матч в Лиге Чемпионов против «Вильярреала» станет серьёзной проверкой для команды. Однако текущее состояние «Тоттенхэма», его результаты в чемпионате и хорошая адаптация к новой тренерской философии дают основания для оптимизма перед стартом в главном клубном турнире Европы.

«Вильярреал»

«Вильярреал» готовится к старту в Лиге Чемпионов, находясь в неплохой форме. В чемпионате Испании команда занимает четвёртую строчку с 7 очками после четырёх туров, что говорит о хорошей подготовке к сезону.

Последние матчи показывают разносторонность команды. В последнем туре «жёлтая субмарина» уступила «Атлетико» со счётом 0:2, хотя игра была равной. Соперник оказался более эффективен в завершении атак, забив по голу в каждом тайме. Ранее команда сыграла вничью с «Сельтой» (1:1) в гостях, а перед этим выдала впечатляющую домашнюю победу над «Жироной» со счётом 5:0.

Под руководством Марселино команда демонстрирует организованный футбол, несмотря на серьёзные потери в межсезонье. Уход таких игроков, как Пино и Баена, сказался на игре, сейчас футбол «Вильярреала» стал более прагматичным и менее изящным, но при этом остаётся эффективным.

К сожалению, несколько важных игроков не смогут помочь команде в предстоящем матче. Из-за травм выбыли защитники Камбвала и Логан Коста, а также нападающие Морено и Кабаньяс. Однако глубина состава позволяет тренеру находить достойные замены.

Несмотря на некоторые кадровые проблемы, «Вильярреал» подходит к первому матчу в Лиге Чемпионов в боеспособном состоянии. Команда показывает стабильную игру в обороне и умеет создавать моменты у чужих ворот, что делает её опасным соперником для любого оппонента.

Очные матчи

История противостояний между «Тоттенхэмом» и «Вильярреалом» довольно скромная, команды встречались лишь однажды. Примечательно, что единственная встреча состоялась в товарищеском матче в 2010 году, где «Вильярреал» одержал уверенную победу со счётом 4:1.

