16 сентября на групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Вильярреал». Начало встречи — 22:00 мск.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: в чемпионате Англии «Тоттенхэм» занимает 3-е место с 9 очками.

Последние матчи: в третьем туре был разгромлен в гостях «Вест Хэм» со счетом 3:0. В первом тайме «шпоры» не смогли вскрыть ворота соперника, только после перерыва Сарр открыл счет. Затем было удаление у соперника, после чего стало играть значительно лучше. Также забивали Бергвалл и Ван де Вен.

Ранее было поражение дома от «Борнмута» (0:1) и победа в гостях над «Ман Сити» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Такаи (з), Драгушин (з), Мэддисон (п), Кулусевски (п), Соланке (н).

Состояние команды: на удивление быстро игроки «Тоттенхэма» приняли игровые идеи нового главного тренера Томаса Франка и стартовали очень мощно в чемпионате. Несмотря на потери Мэддисона, Кулусевски и Соланке, никаких проблем у «шпор» сейчас не наблюдается, у них очень большой выбор футболистов на каждую позицию.

«Вильярреал»

Турнирное положение: пока «Вильярреал» в чемпионате Испании располагается на четвертом месте с 7 очками.

Последние матчи: в игре 4-го тура «Вильярреал» потерпел поражение в гостях от мадридского «Атлетико» (0:2). Игра получилась равной, но соперник смог реализовать все свои моменты, забив по голу в каждом из таймов.

До этого была ничья в гостях с «Сельтой» (1:1) и домашний разгром «Жироны» (5:0).

Не сыграют: травмированы — Камбвала (з), Логан Коста (з), Морено (н), Кабаньяс (н).

Состояние команды: все четыре официальных матча этого сезона подопечные Марселино смотрелись неплохо, несмотря на серьезные потери в межсезонье. Игра не поражает воображение, хорошо отлажена, но пока ей не хватает изящества после ухода Пино и Баены.

Статистика для ставок

Единственный раз команды играли между собой в 2010 году в товарищеском матче, тогда сильнее был «Вильярреал»

У «Тоттенхэма» после 4 матчей 9 очков и разница 8-1

«Вильярреал» имеет 7 очков и разницу 8-3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Тоттенхэма» дают 1,95, а на «Вильярреал» — 4,20, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,05, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,82.

Прогноз: «Тоттенхэм» однозначно сильнее своего испанского соперника и должен начинать групповой турнир Лиги чемпионов с победы.

Основная ставка: «Тоттенхэм» выиграет за 1,95.

Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант.

Дополнительная ставка: «Тоттенхэм» выиграет с форой -1,5 за 3,40.